تداولت أنباء جديدة عبر مواقع السوشيال ميديا تفيد بأن زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي أنهت منذ عدة أيام تسجيل أولى أغنياتها من انتاجها الخاص وسيكون ذلك بمثابة إعلان دخولها عالم الغناء

تلك الأنباء كشفت عنها صفحة “شربليتا” المُتخصصة بأخبار المشاهير على تطبيق «إنستجرام» مؤكده أنه سوف يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب وسيشرف مخرج رفيع المستوى على التصوير سيمكن زينب من إظهار قدراتها التمثيلية أيضا، بحسب الصفحة.

هل تدخل “زينب فياض” عالم الفن؟

وأضافت الصفحة ان موضوع الأغنية سيشكل مفاجأة للجميع وهي تنشغل حاليا بانتقاء كلمات أغاني ألبومها الأول مع ألمع وأقوى الشعراء وبعدة لهجات منها الخليجية والمصرية واللبنانية.

وتابعت الصفحة ان زينب تلقت 3 عروض تمثيلية من بينها مسلسلان باللهجة المصرية وفيلم سينمائي مصري وهي تدرس حاليا الخيارات بتأن مع إدارة أعمالها.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض

من ناحية أخرى كانت العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وبنتها الوحيدة زينب نصر فياض غير مستقرة، بمعنى أنه أصبحت إبنتها تنتقم من والدتها ولكن بطريقة غير مباشرة وذلك بمحاولة كسب تعاطف جمهورها إليها لتستطيع أن تأخذ بثأرها من أمها هيفاء بعد أن تبرأت منها وقامت بتركها وهي طفلة حديثة السن.

ومنذ هذا الوقت حدثت القطيعة بين الثنائي، فترفض زينب رفضًا قاطعًا مقارنتهـا بوالدتها أو الحديث عنها، حتى أن الأخيرة لم تقدم دعم لابنتها خلال خضوعها لعملية جراحية الفترة الماضية.

وتقوم زينب بنشر صور ومقاطع فيديو لها ولبناتها ” حفيدات هيفاء وهبي” من وقت لآخر، وذلك لتكشف أمام العالم أن النجمة اللبنانية لديها بنت وأحفاد في الوقت الذي تتمنى أمها فيه أن يكون لها أسرة، وذلك على حد قولها.

ولمن لا يعرف الحاكاية: أنه فى بداية التسعينات قبل 19 عامًا، قامت الفنانة هيفاء وهبي بترك زوجها الكويتي وبنتها الوحيدة “زينب” وكانت وقتها طفلة صغيرة وذلك كان من أجل أن تلتحق بعالم الشهرة والمجد، وكان زوجها قد رفض أن تدخل مجال الفن فقامت بالإنفصال وذهبت لتحقيق حلمها الهام بالنسبة لها.

ابنة هيفاء وهبي: أشبه والدتي وهذه علاقتي بها

وكانت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، قد فاجأت الجمهور منذ عامين، خلال تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، إن والدتها هي الشخصية الأقرب إليها من الفنانات، ولصفاتها أيضًا

زينب فياض وعمليات التجميل

وتحظى زينب فياض بشهرة واسعة على إنستجرام في الوقت الحالي بعدما أجرت عدد من عمليات التجميل، ما جعل ملامحها تتغير كثيراً.

وتعرضت زينب فياض لاتهامات عدة بسبب إجراء عمليات تجميل لتصبح نسخة من والدتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لكنها خرجت على حسابها وأكدت أن عمليات التجميل لم تغير ملامحها، وكتبت “كل عمر الو جمالو الخاص هيك من ربنا… يا ريت في تجميل يبيض سواد قلوب بعض المنفصمين”.

وشاركت مجموعة صور لها في السنوات العشر الماضية، وكتبت “جعلتموني أفعلها يا رفاق…وكمان ولا نقطة مكياج عادي أصلا كنت كتير صغيرة لا وماسكة نمر حقيقياً”.

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