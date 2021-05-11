أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، الممثلة الشابة سمر محمد متولي، إبنة الفنان الراحل محمد متولي، وهي ممثلة مصرية، وعلى الرغم من تخرجها من كلية الفنون الجميلة، ودراستها لفن الجرافيك بالجامعة، وبدء حياتها كفنانة تشكيلية، إلا أنها تعشق التمثيل منذ الصغر، ولذلك قررت دراسته، من خلال بعض ورش التمثيل، خاصة بعد مشاركتها فى أكثر من عمل مثل مسلسل “فيفا أطاطا”، مع النجم محمد سعد، و”كرم الكينج.

وتوالت علي الفنانة الشابة إبنة الفنان الراحل، الكثير من الأعمال الفنّية، حيث شاركت في مسلسل أمر واقع، ومسلسل شبر مية، ومسلسل بالحجم العائلي مع النجم يحيى الفخراني في موسم رمضان 2018 ،وحققت بتلك الأدوار نجاحًا كبيرًا.

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وقالت سمر محمد متولي، خلال استضافتها في “برنامج معكم“، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية CBC إن والدها أول من شجعها على امتهان التمثيل، قائلة : “بابا أول واحد شجعني أمثل، أنا اشتركت في مسلسل فيفا أطاطا، ومثلت معاه في فيلم لكن المشاهد اللي جمعتنا مش كتير”. وتابعت: “كنت همثل معاه قريب، بس ملحقناش”.

كما قالت سمر محمد متولي في لقاء إعلامي آخر، إنها في بدايتها كانت تحضر مع والدها في الكواليس والتصوير منذ مسرحية “حزمني يا”، و”زيزينيا”، مشيرة إلى أنها لم تكن تهوى التمثيل لكن كانت تستمتع بحضور كل الكواليس منذ صغرها.

وأضافت:أنها تخرجت في كلية الفنون الجميلة وكانت لا تهوى الظهور في أي دور حتى ولو في مجال دراستها من خلال دور الرسامة، وأنها شاركت مع والدها في مسلسل “فيفا أطاطا”، وكانت خجولة وتتوتر من الكاميرا ولا تحب الظهور عليها.

وتابعت بأنه بعد تجربتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، كانت أول تجربة لها في مشهد مع الفنانة إيمي سمير غانم، وارتدت ملابس فلاحي وكان مشهدا صغير جدا في جملة “مبروك يا فتحية”، ولم يظهر صوتها في الجملة، وأخذت مشهدا آخر مع إيمي لكن بجملة أكبر “مبروك يا فتحية فرحين في أسبوع واحد”، وشكرها عليها.

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