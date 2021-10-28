تصدر اسم الفنانة مي عز الدين، تريند محرك البحث “جوجل” مؤخرًا، بعد احتفالها، بعيد ميلادها الـ 41، ليفاجئ جمهورها ومتابعيها، ببلوغها هذا السن، خصوصًا وأنها تبدو وكأنها صغيرة دائمًا، متسائلين عن الأسباب وراء عدم تقدمها على خطوة الزواج حتى الآن، والسر وراء ذلك.

ففي عام 2009 أعلنت الفنانة مي عز الدين ولاعب الكرة محمد زيدان خبر خطوبتهما، كأولى تجاربها، ولكنها سرعات ما فشلت وفسخت خطوبتهما، ليسير كل منهما في طريقه بعيدًا عن الآخر، وحسب تصريحات الاثنين فإن فسخ الخطوبة جاء بسبب اختلافات في وجهات النظر.

ولكن لماذا لم تقدم مي عز الدين على خطوة الإرتباط مرة أخرى؟

فخرجت الفنانة مي عز الدين في لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامي “عمرو أديب” قبل 4 سنوات، وكشفت عن السر، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تتزوج زواجًا تقليديًا، فترغب في اتخاذ تلك الخطوة عن حب، موضحة بأنها كأي فتاة يتقدم لها العرسان لكنها تبحث عن الحب.

وأشارت مي إلى أنها شخصيتها قوية ومتطلباتها في الزوج صعبة ولن تقبل بترك عملها من أجل إرضاء زوجها، وهو ما جعلها لم تقدم على الزواج حتى الآن، مؤكدة على أنها حاولت هذا الأمر أكثر من مرة ولكن فشلت.

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من ناحية أخرى، ظهرت مؤخرًا النجمة مى عزالدين، مرة أخرى على السوشيال ميديا بعد فترة ابتعاد، وشاركت جمهورها عبر حسابها على انستجرام، بصورة جديدة لها، ودخل متابعوها يتساءلون لماذا الإختفاء والابتعاد كل تلك الفترة.

جاء الظهور الجديد لـ«مي» بشكل بسيط، حيث أطلّت بشعر منسدل وتيشرت أبيض، كما فتحت مي خاصية التعليق على الصورة التي أغلقتها لفترة طويلة في أي منشور لها.

وحازت الصورة على اعجاب كل متابعيها ومحبيها وانهالت عليها التعليقات من أصدقائها الفنانين الذين عبروا عن اشتياقهم لها بوحشتينا؛ ومنهم من أقــرّ بتغير ملامحها وجمالها الزائد…إضغط هنا وشاهد كيف بدت !!

وكانت آخر أعمال مي عز الدين “مسلسل خيط حرير” بطولة، محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

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