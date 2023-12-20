انتشرت اخبار عبر منصات السوشيال ميديا حول ظهور الفنانة عبلة كامل، في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في حلقة ليلة رأس السنة 2024.

الأمر الذي أسعد الكثير من محبي الفنانة البعيدة عن الساحة الفنية، الذين ينتظرون ظهورها وعودتها للشاشات من جديد، بعد ابتعادها في السنوات الأخيرة.

هل تظهر عبلة كامل في صاحبة السعادة؟

وكشف مصدر أن فكرة ظهور عبلة كامل في ليلة رأس السنة مع إسعاد يونس، هو أمر غير صحيح بالمرة، رغم أن الإعلامية قدمت لها دعوة خاصة من قبل على الهواء، للظهور معها في البرنامج، لكن الفنانة مازالت ترفض الظهور على الشاشات إطلاقًا.

وأكد المصدر في تصريحاته أن عبلة كامل اكتفت بما قدمته طوال سنوات عملها في الفن، وتعيش حاليًا زاهدةً في الظهور على الشاشات، بعد أن اعتزلت بشكل نهائي، كما أنها تعيش رفقة أسرتها بعيدة عن الأضواء والكاميرات.

إعتزال عبلة كامل

وعبلة كامل اتخذت قرار الاعتزال في الفترة الأخيرة، حيث ابتعدت عن الأضواء والساحة الفنية، منذ أن قدمت الجزء الخامس من مسلسل سلسال الدم، الذي عُرض عام 2018، فكان هذا بمثابة الظهور الأخير لها.

ولم توضح عبلة كامل سر هذا الاختفاء أو الانسحاب التام عن الساحة، حيث اتخذت قرارها في صمتٍِ تام، مما جعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كان هذ اعتزال لمهنة الفن أم هناك سببًا آخر.

وحظيت عبلة كامل بشعبية كبيرة، لتقديمها أعمالًا عن قضايا هامة للجمهور، كما أنها فنانة تعبر عن الأم المصرية في أعمالها، والمعاناة التي تمر بها السيدات في حياتهن.

إسعاد يونس تكشف سبب عدم ظهور عبلة كامل في برنامجها “صاحبة السعادة”

وكانت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس قد كشفت عن سبب عدم ظهور الفنانة عبلة كامل معها في برنامجها “صاحبة السعادة”.

وردت إسعاد يونس على أحد المتابعين لها من خلال فقرة أسألوني وأنا هجاوب، عبر خاصية “القصص القصيرة”، على حسابها بموقع “إنستجرام“: “عايزين نشوف عبلة كامل مع حضرتك”.

وقالت إسعاد: “أنا وضحت قبل كده إني طلبت مئات المرات من الحاجة عبلة تظهر معايا، لكن هي مقررة عدم الظهور نهائيًا في أي برامج وكمان لأنها بتتكسف جدًا تتكلم عن نفسها”.

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