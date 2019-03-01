مفاوضات لعودة شيرين عبدالوهاب للموسم الجديد من برنامج «ذا فويس»

تفاوض إدارة شبكة قنوات «ام بى سى» الفنانة شيرين عبد الوهاب، للعودة إلى لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس»، في موسمه الجديد الذي من المقرر أن ينطلق نهاية العام الجاري.

وتستعد شيرين لإحياء حفل غنائي، يوم 14 مارس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة في البحرين، ويشاركها خلاله ماجد المهندس.

جدير بالذكر، إعلان شيرين عبد الوهاب انسحابها من قبل The Voice كان مفاجأة، خاصة وأنها كانت ترغب في الانسحاب من البرنامج منذ الموسم الثاني، لكنها استمرت في المشاركة حتى الموسم الثالث، وهو الموسم الذي أعلنت فيه اعتزالها بعد نجاح مسلسلها الوحيد طريقي، هذه الفترة كانت هي الأصعب في مشوار شيرين عبد الوهاب الفني، لم تستطع الحصول على أي إجازات لتلتقط أنفاسها، وشعرت بضغوط نفسية كبيرة دفعتها لإعلان الاعتزال قبل التراجع في هذا القرار.