بدأ نجوم العالم بالتوافد على السجادة الحمراء خلال افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023 في المملكة العربية السعودية مساء أمس في 30 نوفمبر 2023 وحضر نخبة من النجمات العربيات والعالميات الائي لفتن الأنظار بإطلالاتهم الجذابة والتي كانت بعضها غربية ولافتاً للنظر، مثل إطلالة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

إطلالة نادين نسيب نجيم

ظهرت النجمة اللبنانية نادين نجيم بإطلالة ملفتة خطفت بها الأنظار خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث ارتدت فستاناً أسود طويلاً بتصميم كلاسيكي لكن ما لفت الأنظار هو تفاصيل الفستان والحذاء الذي اختارته لإطلالتها.

أطلّت النجمة الجملية نادين نجيم على السجادة الحمراء بفستان أسود طويل من دارSchiaparelli مجموعة خريف وشتاء 2023-2024 يتميز الفستان بفتحة عند الصدر على شكل مفتاح مع كشكشة بطول الفستان وأكمام قصيرة.

بمجرد ظهورها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023 خطفت نادين نجيم الأنظار ليس فقط بسبب طلتها المميزة والأنيقة وفستانها العصري ولكن بسبب الحذاء الذي ارتدته لتكمل به إطلالتها، حيث اختارت حذاء من نفس مجموعة الدار بتصميم أقدام مطلية بالذهب.

أكملت النجمة اللبنانية إطلالتها بقفازات الأوبرا الطويلة وأساور بتصميم وجه منحوت من مجموعة الدار وحقيبة يد كلاسيكية باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية، تركت نادين نجيم شعرها منسدلاً مع غرة مصففة بطريقة عفوية على وجهها.

إطلالة نادين نجيم من دار Schiaparelli

معروف عن دار الأزياء الفرنسية Schiaparelli حبها للتصاميم السريالية الفنية وتتميز الدار بتصميماتها للإكسسوارات والمجوهرات المنحوتة بشكل أجزاء من الجسم وخيار النجمة اللبنانية نادين نجيم لهذه الإطلالة ليس بشيء غريب، لأنها تجسد تماماً شخصيتها الجريئة والمحبة للمرح والتفرد.

تعليق نادين نجيم على إطلالتها: فستاني انخزق

وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم، قد كشفت عن الأمور التي تعرضت لها عقب ظهورها بإطلالتها العام الماضي 2022 بمهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بعض المواقف التي تعرضت لها بعدد من المناسبات الفنية.

وكتبت نادين، عبر حسابها على تويتر: “إيه والله من أحلى إطلالاتي بس لو تعرفوا شو صار قبل ما أطلع: انخزقت فتحة الفستان ومن بعد الحفل انكسر كعب السكربينة!”.

وأضافت: “كمان وصار معي نفس الشئ مرة بحفل الموركس، كمان فستاني انخزق عن الرقبة، بالجونة بمصر جاتني حرارة، وبحفل (جوي) كمان مرضت بنفس النهار فجأة.. مسلسل من الأكشن”.

جاء ذلك تعليقا على تدوينة لأحد متابعيها جاء فيها: “بتحسوا نادين بتروح على السعودية بتحلى أكتر”.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يُذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة يعرض 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

وتشهد الدورة الثانية من المهرجان، العديد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم “الخلاط +” للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة “الخلاط”، وفيلم “ع مفرق طريق” للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

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