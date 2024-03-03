ينتظر الكثيرون انطلاق عرض حلقات البرنامج الساخر «رامز قفل اللعبة» ضمن الموسم الرمضاني 2024، ويتواجد حاليًا صناع البرنامج في دبي بالإمارات لتصوير حلقاته، داخل أحد الاستديوهات الضخمة هناك.

تفاصيل برنامج رامز قفل اللعبة

وكان رامز جلال قد بدأ تصوير برنامجه الجديد في سرية تامة كما هو معتاد منه كل عام، حيث يضفي السرية والغموض على فكرة البرنامج والضيوف الذين يقعون في فخ مقالبه، ليزيح اللثام عن البرنامج قبل ساعات قليلة من بدء عرضه في رمضان.

وانتشرت قبل وقت ليس بالكثير أخبار عن اسم البرنامج هذا العام والذي يأتي تحت عنوان “رامز قفل اللعبة” والذي يصور حلقاته في مدينة دبى، داخل مدينة ألعاب كبرى.

يرميهم في حفرة

رامز جلال قرر تغيير نظام البرنامج ومنذ البداية يظهر إلى جانب ضيوفه يستقبلهم ويرحب بهم، حتى يسقطوا فجأة وتنشق الأرض تحت أقدامهم ويسقطون في حفرة عميقة، ولهذا السبب تعرض العديد من النجوم لإصابات في القدم والكتف، ومن بينهم الفنانة مها أحمد، محمد أسامة أس أس، سمية الخشاب، أحمد السقا، شيرين رضا، آيتن عامر، باسم السمرة، عبدالناصر زيدان.

سمية الخشاب تتعرض لإصابة في الكتف

وعُلم أن الفنانة سمية الخشاب تعرضت لإصابات بالغة، بعد الانتهاء من تصوير حلقتها بالبرنامج، وتم حجزها بمستشفى الزهراء في البرشاء بدبي لتلقي العلاج هناك، ليأتي التشخيص الطبي باصابتها بكسر في طرف الكعب الشظوي وتمزق في أربطة الكتف والقدم، وبسبب تلك الإصابات تعطل تصوير مسلسلها الرمضاني «بـ100 راجل»، لمدة 21 يوما، بأوامر الفريق الطبي المعالج لها حتى تستطيع الوقوف على قدميها واستئناف التصوير، ويتبقى لها نصف حلقات المسلسل كاملة.

مسرحية جديدة في موسم الرياض

من ناحية أخرى، يشارك رامز جلال في النسخة الحالية بمسرحية جديدة يجري التحضيرات النهائية لها في الفترة الحالية.

ولم يقف رامز ابن المخرج المسرحي الكبير جلال توفيق علي المسرح في حياته إلا مرات قليلة، أولهم كانت في مسرحية حوز ولوز مع أحمد بدير، ثم مسرحية فيما يبدو سرقوا عبده مع أحمد أدم وصلاح عبدالله، وهناك مسرحية أخري للأطفال بعنوان الشبكة المسحورة.

أخي فوق الشجرة

وكانت آخر أعمال رامز في السينما فيلم أخي فوق الشجرة، وشارك في بطولته كل من نسرين طافش، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تارا عماد، ويزو، إسلام إبراهيم، وياسمين رحمي، مع عدد من ضيوف الشرف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

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