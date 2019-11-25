اتُّهمت مقدمة البرامج المصرية دعاء فاروق من احد المتابعين بأنها عدوة الله، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور.
وردت دعاء على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “يا ساتر يارب.. ليه شارون.. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، الله يسامحك ويغفر لك ويملى قلبك بالتسامح بدل كل هذا السواد”.
بعد ذلك أعادت نشر التعليق وعلقت بالقول: “دي عينة من تعليقات بعض المتدينين المحترمين اللي حاطة صورة مصحف عالأكاونت بتاعها بس شايفة إني انا عدوة الله … دعيت لها والله ربنا يشيل كل هذا الغل والكره ليا من قلبك يا رب”.
مقدمة البرامج دعاء فاروق تتهم بأنها عدوة الله!
اتُّهمت مقدمة البرامج المصرية دعاء فاروق من احد المتابعين بأنها عدوة الله، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور.