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مقدمة البرامج ​دعاء فاروق​ تتهم بأنها عدوة الله!

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douaa faroukk

​دعاء فاروق

اتُّهمت مقدمة البرامج المصرية ​دعاء فاروق​ من احد المتابعين بأنها عدوة الله، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور.
وردت دعاء على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “يا ساتر يارب.. ليه شارون.. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، الله يسامحك ويغفر لك ويملى قلبك بالتسامح بدل كل هذا السواد”.
بعد ذلك أعادت نشر التعليق وعلقت بالقول: “دي عينة من تعليقات بعض المتدينين المحترمين اللي حاطة صورة مصحف عالأكاونت بتاعها بس شايفة إني انا عدوة الله … دعيت لها والله ربنا يشيل كل هذا الغل والكره ليا من قلبك يا رب”.

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