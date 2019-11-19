مقدمة برامج تفاجئ متابعيها وتعلن انفصالها عن زوجها

فاجأت مقدمة البرامج المصرية ​سالي فؤاد​ المتابعين بإعلانها خبر انفصالها رسمياً عن زوجها.

ونشرت سالي صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها بالقول: “خبر مش حلو بس لازم يتقال، انفصلت بشكل رسمي”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> خبر مش حلو بس لازم يتقال انفصلت بشكل رسمي ادعولي الفترة الصعبة ديه تعدي 🙏 A post shared by سالي فؤاد Sally Fouad (@sally_fou2ad) on Nov 19, 2019 at 8:42am PST



وشكّل هذا الخبر جدلا كبيرا بين الوسائل الاعلامية المصرية، اذ ان سالي لا تظهر حياتها الشخصية الى العلن.

الجدير ذكره ان سالي فؤاد تقدّم حاليا برنامج طهي، بدأت بمجال تقديم البرامج في سنة 2010 ، اذ انها اطلّت على العديد من القنوات، كـ “نايل فاميلي وقناة المحور”.