مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية!

تعرّضت مُقدمة برنامج “اسأل مع دعاء” الإعلامية المصرية ​دعاء فاروق​، لإنتقادات حادة من المتابعين، بعد مشاركتها ضمن حملة إعلانية لصالح أحد محلات المجوهرات.

وتفاعل مع الموضوع عدد كبير من المتابعين، الذين إنتقدوا أن تكون داعية تتكلم عن الفقراء والمحتاجين، وتقدم حملة أقل ما توصف أنها مستفزة للفئة التي تتحدث عنها.

ورأت إحدى الفتيات أن دعاء أخطأت بمشاركتها في هذا الإعلان، قائلة: “معلش يا دعاء.. دي دعاية استفزازية للناس أخطأت النشر للأسف الشديد لأن الناس في حالة صعبة وشهر دخول مدارس ويادوب يدفعوا مصاريف المدارس غير موفقة في توقيت الدعاية للمحل”.