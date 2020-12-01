تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة اليمنية ” بلقيس ” والتي كانت قد نشرته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لحلقة من برنامج ” ab Talks ” والتي حلت ضيفة به .

وظهرت بلقيس في مقطع الفيديو وهي تتحدث عن جوانب من شخصيتها وعن حياتها الخاصة وعائلتها .. ثم دخلت في نوبة من البكاء في إحدى فقرات المقابلة وهي تتحدث عن علاقتها مع الناس والضغوط التي يمر بها الفنان ولا يراها الجمهور .

وكتبت بلقيس في تعليقها على الفيديو قائلة : ” اتركوا كل المقابلات اللي عملتها من قبل وركزوا لي بكرة في هالمقابلة ” .

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا كبير من جانب المتابعين محققا أكثر من 218 ألف مشاهدة .. وأثار تساؤلات الجمهور حول السبب من وراء بكاء بلقيس .

فجاءت التعليقات مثل : ” وربي أثرتي فينا كل شيء إلا دموعك ” و ” ليش قاعده تبكي ” و ” وجعت قلبي في الأخير احنا بشر لنا مشاعر وأحاسيس ” و ” دموعك غالية ” .