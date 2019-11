مكسيم خليل يبحث عن هذه الطفلة ويطلب المساعدة .. ما القصة ؟

View this post on Instagram

يقول الخبر : نالت هذه الصورة جائزة اكتر صورة مؤلمة لعام ٢٠١٩ ..انتهى الخبر هذا العالم المدّعي للإنسانية فضّل على راسنا برأيه بالصورة..بس شو مشان صاحبة الصورة!!! نسيوها طبعاً.. عفكرة هي مو رسم ..هي روح..مو رقم. حدا فكر بهاد الشي؟؟ مالكن بهالمقدمة الطويلة… المهم اذا هالبنت لسى عايشة وحدا بيعرف وين هي او بيقدر يوصلها يتواصل معي عالخاص.. يمكن دفتر وقلم ومدرسة وشوية حب.. اهم من جوائز والقاب عالم سافل.. مافي شي رح يعوضها وينسيها اكيد.. بس شوية امل …مو بس لهذه الروح فقط.. امل بانقاذ مابقي من الانسانية بهاد الجحيم.. #save #humanity #children #peace #stop #war