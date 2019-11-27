مكسيم خليل يبحث عن هذه الطفلة ويطلب المساعدة .. ما القصة ؟

نشر الفنان السوري ” مكسيم خليل ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لطفلة سورية مصابة من جراء الحرب والأحداث التي تشهدها سوريا منذ عدة سنوات .

وتظهر الطفلة في الصورة وهي ملقاة على الأرض ووجهها ملطخ بالدماء .. وطالب بالمساعدة في البحث على هذه الطفلة من أجل مساعدتها .

وكتب مكسيم خليل في تعليقه على الصورة قائلا : ” يقول الخبر : نالت هذه الصورة جائزة أكتر صورة مؤلمة لعام ٢٠١٩ .. انتهى الخبر .. هذا العالم المدعي للإنسانية فضل على راسنا برأيه بالصورة .. بس شو مشان صاحبة الصورة .. نسيوها طبعا .. عفكرة هي مو رسم هي روح مو رقم .. حدا فكر بهاد الشي ؟ ” .



وتابع : ” ما لكن بهالمقدمة الطويلة .. المهم اذا هالبنت لسى عايشة وحدا بيعرف وين هي او بيقدر يوصلها يتواصل معي عالخاص .. يمكن دفتر وقلم ومدرسة وشوية حب أهم من جوائز وألقاب عالم سافل ”

وأضاف : ” مافي شي رح يعوضها وينسيها اكيد .. بس شوية أمل مو بس لهذه الروح فقط .. أمل بإنقاذ ما بقى من الإنسانية بهاد الجحيم ” .