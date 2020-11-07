كشف الممثل السوري ​مكسيم خليل​ عن عمره الحقيقي خلال احتفاله بعيد ميلاده عبر نشره صورة له في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بدا فيها عاري الصدر وبدا أمامه قالب من الحلوى للمناسبة وعلق عليها :”بالقول:”42 سنة عيشوا الحب وتركوه ياخدكم لاحلامكم.. الحب بخليك ماتخاف.. بخليك ماتستسلم.. الحب بخليك عايش..هو البداية وهو الطريق وهو النهاية”، وتابع :”شكراً لكل المحبة يلي بتغمروني فيها دايماً وتحديداً اليوم ..بتنمالكم كل السعادة والنجاح والحب”.

وتلقى مكسيم عدداً كبيراً من المعايدات من محبيه وكذلك من زملائه في الوسط الفني ومن إعلاميين.

إشارة إلى أن آخر أعمال مكسيم خليل كانت في الموسم الرمضاني الفائت بمشاركته في كل من “أولاد آدم” و “المنصة”.





