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مكسيم خليل يستمتع مع زوجته في المسبح.. وإنتقادات لاذعة بسبب زجاجة الكحول

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يستمتع الممثل السوري مكسيم خليل بلحظاتٍ إستثنائيّةٍ مع زوجته الحسناء الممثلة سوسن أرشيد في المسبح ضمن أجواءٍ صيفيّة بإمتياز.

ويحرص مكسيم خليل على مشاركة متابعيه ببعض اللقطات الّتي توثّق لحظات الفرح الّتي يعيشها، وغالباً ما يرفقها برسالة إيجابيّة مثل ” يسعد صباح الناس الطّيبة المحبّة المحترمة يومكم كله حب واخلاق ونجاح وسلام والجميع يضل بخير انشالله”.

وأعادت هذه الصور الجديدة الأنظار نحو صورةٍ أخرى من المسبح كان قد نشرها مكسيم خليل قبل أيام، ويظهر فيها وهو يحمل زجاجة كحول، وعلّق قائلاً ” بتمنى تعيشوا كلّ الحب والفرح والإلفة.. ويبعد عنكن كل شي بيعكّر وبيشوّه جمال هاللحظات يلي عم تتحوّل شوي شوي للحظات نادرة”.

وأثارت هذه الصورة إمتعاض بعض متابعيه الّذين وجّهوا له إنتقاداتٍ لاذعة وهدّد أحدهم بإلغاء متابعته.

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