ضد الممثل السوري ​مكسيم خليل​ متابعيه بالطريقة التي إختارها لتوجيه المعايدة إليهم، لمناسبة عيد الميلاد، فنشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة ظهر فيها عاري الصدر.

وأبدى المتابعون إستغرابهم من ذلك، وهو ما تبيّن من خلال تعليقاتهم، التي تراوحت في الكثير منها بين السخرية والإنتقاد.



وكان مكسيم قد فاز بجائزة أفضل ممثل عربي لعام 2020، في مهرجان الفضائيات العربية، ونشر عبر صفحته الخاصة صورة للجائزة، شكر فيها مكرميه، وعلّق: “شكراً لمهرجان الفضائيات العربية على منحي جائزة أفضل ممثل عربي 2020، شكراً لإلكم إنتو ولمحبتكم و لكل حدا بحس إنه ساهم ولو بجزء بسيط بهاد الشي. هي الجائزة مو لإلي هي الجائزة للأشخاص الحقيقيين.. أصحاب النوايا الصافية..الضمير الحي..الحب الصادق..والإنسانية.. على الأرض كانوا أو بالسما”.