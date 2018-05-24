خطفت أمل كلوني، زوجة النجم ​جورج كلوني​، الأنظار في زفاف ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​، فكان فستانها ناعماً كما أن القصّة بلون أصفر الخردل، وصممته سيلا ماكارتني، التي صممت فساتين الكثير من ضيفات الزفاف أمثال أوبرا وينفري، وتسريحة شعرها المموجة، كانت بتوقيع الإسباني ميغيل مارتن بيريز.

وعلى صعيد الماكياج، استخدمت ​أمل كلوني​اكثر 20 مُستحضراً تجميليّاً على وجهها لكي تظهر بأبهى حُلّة، فمزجت بين 3 مُنتجات لشفاهها التي ظهرت باللون الوردي، كما إعتمدت 5 مُستحضرات مكياج العيون، تراوحت بين المسكارأ والآيلاينر الداخلي والخارجي.

وللحاجبين إختارت أمل كلوني مُنتجين إثنين لرسم وتحديد حاجبيها، في حين مزجت 3 مُستحضرات أحمر خدود أبرزت وجنتيها باللون الوردي النّاعم، أمّا عن كريم الأساس والكونسيلر، فكان هناك 4 مُنتجات مُختلفة، أخفت نتوءات وجهها وأبرزت أجمل ما فيها.

وبعد استخدام 20 مُنتجاً مُختلفاً من مُستحضرات التجميل، وصلت فاتورة مكياج أمل كلوني في زفاف الأمير هاري وميغان ماركل إلى 750 دولار، إذا كان مُعدّل سعر المُنتج الواحد 40 دولاراً.