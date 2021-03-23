تصدرت الإعلامية السعودية ملاك الحسيني الترند السعودي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك فور زيارتها لمدينة العلا، ومشاركتها صورا وفيديوهات لمناطق سياحية في المدينة.

ونشرت الحسيني عبر حسابها الخاص في “سناب شات”، مقاطع فيديو غاية في الجمال لمنتجعات ومزارع ومطاعم أثارت إعجاب المتابعين.

ودشن المغردون وسما بعنوان “ملاك الحسيني” ليتصدر بدوره قائمة الترند في تويتر، كما أشادوا بعظمة وروعة هذه المدينة وتغطية الحسيني لها وإبراز ملامحهما الجمالية،

وجاء في التعليقات:” تغطية ملاك الحسيني للعلا موفقة جدا، اظهرت جوانب مو كل الناس يعرفونها بلدنا جميلة وتستاهل نفاخر فيها العالم الله يحميك يا وطن”.

وقالت متابعة أخرى:” ما شاء الله أول مرة ادري ان في أماكن زي كذا في السعودية ادري ان العلا جميلة لكن المنتجعات الي صورت فيها اليوم ملاك اذهلتني خلاص بروحها الويكند الجاي وفعلا لازم المشاهير يصورون الاماكن السياحية ويروجون لها”.

وأضافت أخرى:” السنة الماضية رحت هذي المزرعة وبالطبيعة اجمل من التصوير ما اقدر اوصف لكم جمال المكان انصحكم فيه”.

وقال أحد المتابعين:” الله على جمال العلا لي فيها أجمل أيام ، وفيها أماكن اجمل من كذا بعد السعودية كلها حلوة كل مكان له جماله الخاص وكل مدينة حكاية”.

وكانت الإعلامية السعوديّة ملاك الحسيني المعروفة بين مواطني المملكة ببرنامج “حراك مع ملاك” على شاشة “إم بي سي”، قد كشفت قصة طفلها “راين” مريض التوحد المودع بأحد مراكز رعاية مرضى التوحد بأمريكا، كما ردّت على من يلومها بعدم القيام على شؤونه ورعايته وتركه في أمريكا. وقالت الحسيني من خلال فيديو لها عبر “سناب شات”: “بالنسبة للناس اللي ما يخافون الله، قسما بالله ما بحب اتكلم بالصياغة هذي لكن صدق الناس اللي لا يخافون الله ويقولون مش هالقلب اللي عليك كيف تتركين ولادك.. أقولهم الله لا يحطكم باختيار وموقف زي هالموقف”.

وأشارت إلى أن طفل التوحّد يحتاج إلى عناية خاصة جداً إذ يحتاج إلى سنة كاملة كي يتعلم المهارة الواحدة، وإذا تم تركه أسبوعين من دون مراجعتها، ينساها ويبدأ من الصفر.