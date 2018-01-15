ملاك الكويتية تفتح النار على متابعيها العراقيين وتثير ضجة واسعة.. والسبب! فن

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حالة من الجدل أثارتها الفنانة ملاك الكويتية أعلاماً لجميع الدول الخليجية المشاركة في مباريات كأس الخليج 23 لكرة القدم باستثناء العراق، رغم مشاركته في المباريات، وعن السبب قالت: “لأنّ دولة العراق غير خليجية”، فانهالت عليها التعليقات المهاجمة، فردت عليهم بقسوة قائلة: “العراق ليست ضمن مجلس التعاون الخليجي، فهمتوا؟ العراق فقط مشاركة في كرة القدم”.

التعليقات المهاجمة لملاك من متابعيها العراقيين لم تتوقف، وهو ما دفعها لمهاجمتهم بعنف، بقولها: “ترا أقدر أسويلكم بلوك بس أنا مخليتكم علشان الناس تعرف مستوى انحطاطكم يا شعب بلا كرامة.. كم مرة قلتلكم طلعو من حسابي هم باقين تحبون تهينون نفسكم وبلدكم.. يا اهل الشقاق انقلعو عن هذا الحساب ..قلبتو الدنيه وماهزيتوني وانا بروحي هزيتكم بس ادري ماتقدرون ما اتابعوني”.

وردا على من قالوا أن أغلب متابعيها عراقيين، نشرت صورة لإحصائية متابعيها على “انستجرام”، وقالت: “هذا الرسم البياني للانستقرام حق الي يقولي ماعندج جمهور الا عراقي اصلا طول عمرهم فيس بوك الي احنا مانستعمله من عشر سنوات ومن ثلاث سنوات عرفو الانستقرام وجمهوري سعودي واماراتي وعماني وكويتي والرسم واضح ومبين وهذا شي مايتزور بعد ولي الشرف جمهوري خليجي وتحديدا من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم ماريدهم ياريت يمسحوني واكون سعيده والله”.