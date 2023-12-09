نشر طبيب تجميل يدعى محمد شوكت عبر حسابه بتطبيق Tik Tok فيديو يشرح فيه سبب تغير ملامح النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في الفترة الأخيرة.

طبيب تجميل يكشف ما فعلته نادين نجيم في ملامحها

علق شوكت على تغير ملامح نادين نسيب بـ”الفك بتاعها مستفز”، وقال في الفيديو: “فكها Jaw Line خرج عن حدوده، وأصبح عريض مثل الرجال، عندما يأتيني رجل أحاول اعرض له هذه المنطقة لأنها تعطي منظر ذكوري أكثر، وفي حالة نادين، تخطى الفك عظمة الخد! وهذا بغض النظر أنها سحبت عظمة الخد بطريقة مبالغ بها للأعلى”.

وتابع: وكل هذا تسبب في ظهور وجهها أعرض من الطبيعي، وكلما زاد العرض قلت ملامح الأنوثة، وهذا يزيد مع زيادة الحقن، أنا ضد الحقن الزائد عن حده، نادين في وقت سابق كانت عرضت فكها ولكنها بطريقة تبدو أقرب للطبيعية.

نادين نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وحضرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حفل Women In Cinema ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، واختارت فستانا أسود اللون من فيرساتشي.

وكان الفستان طويلا بشق جانبي طويل كشف عن ساقها، مع قصة “درابيه” من الجانب الأيسر، سعره 2990 يورو أي 101 ألف جنيه مصري.

وتزينت نادين نسيب نجيم بعقد وأسورة ذهبية من فيرساتشي أيضا، أما شعرها لملمته من الأمام ورفعته للأعلى لينسدل بعد ذلك ناعما على كتفها.

ووضعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مكياجا بألوان قوية وحددت عينها باللون الأسود.

نسيب نجيم في موسم رمضان 2024

يذكر أن نادين نسيب نجيم كشفت مؤخرا أنها كانت لا تريد المشاركة في موسم رمضان 2024 لولا إصرار المنتج صادق الصباح: ” لم أكن أريد التواجد في رمضان 2024 وفكرت أن أخذ إجازة وأمضي الوقت مع أولادي لكن أستاذ صادق الصباح صمم على تواجدي في رمضان”.

وتقدم نادين نجيم برمضان 2024 الجزء الثاني من مسلسل “2020” ويشاركها في بطولته محمد الأحمد، وتبدا أحداثه مع شخصية “النقيب سما” التي قدمتها “نادين” بعد مرور 4 سنوات من أحداث الجزء الأول الذي عرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته قصي خولي.

عرض لنادين نسيب نجيم في موسم رمضان 2023 مسلسل “وأخيرا”، المكون من 15 حلقة، وشاركها بطولته قصي خولي.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »