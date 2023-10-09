نشرت شام الذهبي ابنة النجمة أصالة صورا جديدة لها بصحبة أخواتها في حفل زفاف خاص، وظهرت بملامح الحمل واضحة.

ارتدت شام فستانا من الساتان بني اللون، وظهرت وهي تقف بجانب شقيقها خالد وأخويها علي وآدم، وخالها أنس.

شام الذهبي تظهر بملامح حمل واضحة

من ناحية آخري، انهالت تعليقات التهاني، علي منشور “شام”، حيث قالت أحد المتابعين لها “الله يتم عليكي وتقومي انتي والبيبي بالف خير”، وقال آخر “شكلك حامل في بنوتة ان شاء الله”

تعليق أصالة على حمل ابنتها شام

يذكر انه في يونيو الماضي، علقت أصالة على أخبار حمل ابنتها قائلة: “لا أعرف إذا هي تريد أن تقول أنها حامل، خايفة يكون خطأ لأن هي لا تريد أن تقول وماذا سيحدث إذا قلت، أنا قرأت التعليقات التي تبارك لها”.

وأضافت: الكل شايف هي حاطة إيدها على بطونها وأنا كمان حاطة إيدي على بطونها لأني خايفة عليها.

وأكملت أصالة: الأمومة هبة من عند الله ليست كل والدة أم، هذا الشعور موجود بقوة عند شام وهي مارست الأمومة مع أخواتها علي وآدم، هي لها فضل كبير عليهما كانت لهما أم حقيقة ولم تقصر، هي لديها درجة كبيرة من العطاء.

شام الذهبي تعلن حملها بطريقة غير مباشرة

وكانت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، اعلنت منذ فترة، عن حملها بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد أن ألمحت والدتها قبل أيام عن الأمر على هامش حفلها في الإمارات.

ووثقت “شام الذهبي” مجموعة صور جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية بما معناه: “نحن الاثنين.. فقط حتى الآن”، في إشارة إلى انتظار طفلها ليصبحوا ثلاثة.

وكانت شام سبق وكشفت أن أمنيتها لعام 2023 أن تكون بصحة جيدة وترزق بطفل ويبدو أن هذه الأمنية تحققت.

زواج شام الذهبي

يُذكر أن شام احتفلت بزفافها من أحمد هلال في شهر مارس 2022، وقد استذكرت أصالة مرور عام على هذه المناسبة السعيدة قبل أشهر قليلة، فقالت: “ملاكي وحياتي ودنيتي شامي أمّي شامي رفيقة روحي وحبيبها حبيبي وقطعة من قلبي وروحي ومرّت سنة برحلتكم.. الله يجعلها سنين طويلة سعيدة فيها كلّ النجاح والسعادة والسلام والرضا وتبقوا العمر كلّه سوا وتأسّسوا أحلى الذكريات وصوركم كلّ العمر سوا صور حلوة”.

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