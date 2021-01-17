علق الفنان اللبناني ملحم زين على أزمة انتشار فيروس كورونا التي يعيشها بلده خاصة لجهة الانباء عن قيام الحكومة بعدم الافراج عن عدد من الأسرة وأجهزة التنفس التي تحتاج لها المستشفيات في الوضع الراهن.

فقد كتب ملحم زين في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا “ألف سرير وخمسين جهاز تنفس صار إلهم ٥ شهور مكبوبين بالمدينة الرياضية والناس المصابة عم تنام عالطريق حد المستشفى وعم يختنقوا على أبواب المستشفيات…ما تنسوا بكرا بالإنتخابات تقبضوا الميّة دولار لحتى تنتخبوهم”.

ألف سرير وخمسين جهاز تنفس صار إلهم ٥ شهور مكبوبين بالمدينة الرياضية والناس المصابة عم تنام عالطريق حد المستشفى وعم يختنقوا على أبواب المستشفيات…ما تنسوا بكرا بالإنتخابات تقبضوا الميّة دولار لحتى تنتخبوهم — Melhem Zein (@melhem_zein1) January 17, 2021

غير ان تغريدة ملحم زين عرضته لهجوم واسع من قبل الناشطين خاصة بسبب الحفل الذي احياه ليلة رأس السنة والذي اثار الكثير من الجدل حينها بسبب عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة من تباعد اجتماعي وغيرها.

وقد ذكرت اكثر التعليقات بتغريدة ملحم زين قبيل حفله والتي قال فيها “رغم كل شي بدنا نفرح” حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “.. رغم كل شي بدنا نفرح الحفلة اهم من الوباء راس السنة اللي ما اله عازة اهم من الامراض كلا Sold out و مفتخر و هلأ عم تحكي و تلوم الدولة ؟ شو هالثقة بالنفس” و “وما تنسى تفقعنا مواعظ بالكورونا وترجع تروح تعمل حفلة تزيد الاصابات بالالوف”.

وعامل حالو فهمان كمان — Paul Aoun (@codwe12) January 17, 2021

اذا العالم "بلا مخ" وراحت تحضروا..بيكون الحق عليه؟؟

هوي ذكي وعمل مصلحته — Lara R Zaidan (@laraRzaidan) January 17, 2021

نعم هيدا الصحيح وجاي عيد الحب وين السهرة ما فرقت معهم كتير الفنان بيقدر يغير كتير اشياء بيقدر يرفض والنَّاس تتبعه بس تبعوه عالمطعم للاسف — Mona Azar (@monaazar_) January 17, 2021