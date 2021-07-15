هاجم الملحن ” محمد سراج ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري الفنانة ” حلا شيحة ” بسبب اعتراض الأخيرة على ظهورها في مشاهد رومانسية بكليب أغنية ” بحبك ” مع الفنان ” تامر حسني ” والتي جاءت ضمن مشاهد فيلم مش أنا .

فكتب محمد سراج ملحن الأغنية في منشوره قائلا : ” أستاذة حلا إحساسك إيه دلوقتي ومحدش مصدقك وطبعا عارفة محدش مصدقك ليه .. كان أكرملك تتبرأى وتتوبى من الفيلم بينك وبين ربنا بس واضح إن الخناقة بينك وبين جوزك كانت كبيرة وده بيأكد إن البوست مش إعلان توبتك إلى الله على قد ما هو بيصالحك على جوزك بين قوسين جوزك متجوزكيش وفاكرك مدرسة دراسات واتفاجئ بعد كده ” .

وتابع : ” إنتى غريبة ومتناقضة جدا الفيلم بقاله 3 أسابيع بنفس المشاهد اللى حضرتك صورتيها بإرادتك بين قوسين أصلا مشاهد مش أوفر ده مش عشانك عشان دى طبيعة تامر فى أفلامه وكليباته مفيش مشاهد أوفر بين قوسين برضه اللى واخدة أجرك عليها ” .

وأضاف : ” هل اللى صورت المشاهد دى عفريتة سيادتك هل اكتشفتى إمبارح بس بعد نزول الكليب .. الكليب ما هو إلا مشاهد مجمعة من الفيلم مشفناش الحرقة دى والتوبة دى والكلام فى تقاصيل مشاهد مضايقاكى فى أفلامك اللى فاتت اللى بتتعرض على التليفزيون ” .

واختتم محمد سراج حديثه : ” بتنصحى زمايلك إن الشهرة عامياهم على أساس إن توبتك كل إثنين وخميس اللى بتنشريها على السوشيال ميديا دى إيه مش شهرة حضرتك زيك زى اللى بيتاجرو بالدين .. يحضرنى مشهد اللى هو بيبقى فى الأفلام ده ومكتوب وبعد مرور 3 شهور بتكون البطلة اتطلقت ورجعت تانى وتمثيل تانى وتلبس تانى وتتصور تانى وتقول ظروف ” .