ملكة جمال العراق تتحدث عن تهديدها بالقتل والاغتصاب بعد تغريدات عن فلسطين واسرائيل!

أثارت ملكة جمال العراق السابقة، لعام 2017، سارة عيدان، حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد سلسلة تغريدات سياسية لها.

ففي تغريدة عبر حسابها على تويتر نفت سارة عيدان أن تكون غزة “محتلة” وقالت: “غزة ليست محتلة!.. 10 آلاف صاروخ موجه ضد المدنيين؟ من هم المسيحيون والمسلمون؟ أنت تدعو للعنف وحماس ليست محتجة، هي مليشيات إرهابية تمولها إيران.. فقط اسأل العديد من الدول العربية التي لم تسمح لهم بالدخول إلى أراضيهم” وأضافت: “المحتجون الذين يستطيعون الحصول على 600 قذيفة.. ليسوا بمحتجين”.

Gaza isn’t even occupied! 10,000 rockets directed at civilians? Who are Christians & Muslims. You’re calling for violence and Hamas aren’t protesters they’re terrorist militia funded by Iran. Just ask many of the Arab countries who won’t even allow them in their lands… https://t.co/6t1IjVJV84

— Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 12, 2019