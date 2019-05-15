ملكة جمال العراق تتحدث عن تهديدها بالقتل والاغتصاب بعد تغريدات عن فلسطين واسرائيل!

أثارت ملكة جمال العراق السابقة، لعام 2017، سارة عيدان، حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد سلسلة تغريدات سياسية لها.

ففي تغريدة عبر حسابها على تويتر نفت سارة عيدان أن تكون غزة “محتلة” وقالت: “غزة ليست محتلة!.. 10 آلاف صاروخ موجه ضد المدنيين؟ من هم المسيحيون والمسلمون؟ أنت تدعو للعنف وحماس ليست محتجة، هي مليشيات إرهابية تمولها إيران.. فقط اسأل العديد من الدول العربية التي لم تسمح لهم بالدخول إلى أراضيهم” وأضافت: “المحتجون الذين يستطيعون الحصول على 600 قذيفة.. ليسوا بمحتجين”.

Gaza isn’t even occupied! 10,000 rockets directed at civilians? Who are Christians & Muslims. You’re calling for violence and Hamas aren’t protesters they’re terrorist militia funded by Iran. Just ask many of the Arab countries who won’t even allow them in their lands… https://t.co/6t1IjVJV84 — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 12, 2019

انظر الى الكذب و التحوير، كل هذا لأجل لندا صرصور عندما وصفت القصف على غزة بانه محاولة لقتل متظاهرين فلسطينين يريدون الحرية فاجبت لم يكن القصف على فلسطينين يريدون الحرية انه كان ردا على منظمة حماس الإرهابية التي تطلق صواريخها من المناطق السكنية و لم تكترث لحياة السكان! كفى كذب! pic.twitter.com/VvBhBCb5MX — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 14, 2019

غير ان سارة عيدان اتهمت الاعلام العربي بتحوير كلامها وقالت: “انظر الى الكذب و التحوير، كل هذا لأجل لندا صرصور عندما وصفت القصف على غزة بانه محاولة لقتل متظاهرين فلسطينين يريدون الحرية فاجبت لم يكن القصف على فلسطينين يريدون الحرية انه كان ردا على منظمة حماس الإرهابية التي تطلق صواريخها من المناطق السكنية و لم تكترث لحياة السكان! كفى كذب!”.

كما تحدثت عن تهديدها بالقتل والاغتصاب بسبب ارائها قائلة: “كمية الكره التي وصلتني خلال ٢٤ ساعة الماضية و الوعود بالقتل و الاغتصاب! هي إثبات ان هذه النماذج تدعي الاسلام و لا تعرف الله و لا تعرف معنى الحرية.”.

Amount of hatred, death & rape threats I receive is sickening. All because I expressed a desire for peace & denounced Hamas. كمية الكره التي وصلتني خلال ٢٤ ساعة الماضية و الوعود بالقتل و الاغتصاب! هي إثبات ان هذه النماذج تدعي الاسلام و لا تعرف الله و لا تعرف معنى الحرية. #مرضى — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 14, 2019

نشرت هذه التغريدة ليس لمجرد غرض التذكير بان الديانة اليهودية لطالما كانت جزء من العراق و حضارة الرافدين و لكن لكي تدرك ان كره العرب لليهود اليوم اصوله ليست لها علاقة بالدِّين و لكن لمصالح سياسية جعلت المفتي الاسلامي يكره الاسلام باليهود بعد إتفاقه مع هتلر. هذا هدف الحركة النازية. https://t.co/tWARu64b21 — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 14, 2019

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