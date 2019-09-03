ملكة جمال ايران تطارد براد بيت في مهرجان البندقية

حرصت ​ملكة جمال ايران​ في العالم ليلي أحمد علي حضور العرض الاستثنائي لفيلم “Ad Astra” في ​مهرجان البندقية​ السينمائي في إيطاليا وهو من بطولة النجم العالمي ​براد بيت​ والتقت به بعد انتهائه من المؤتمر الصحفي كونها على صداقة معه منذ سنوات وسبق ان التقيا عدّة مرات في اوروبا ولندن.

واكدت ليلي ان براد بيت من النجوم المفضلين لديها وانها تسعى دائماً الى متابعة أعماله السينمائية في المهرجانات العالمية وقالت : أجل ثمة صداقة تجمعنا، و خلال اللقاء في مهرجان البندقية تمنيت له التوفيق وعبرت له عن سعادتي بمشاهدة فيلمه السينمائي الجديد.

وتوجهت ليلي من ايطاليا الى مدينة ” كان ” الفرنسية في رحلة استجمامية قبل ان تنتقل الى العاصمة باريس لانجاز أول عقد سينمائي لها. واشارت الى ان خطوتها الاولى ستكون من خلال الافلام القصيرة وهناك فكرة جديدة للمشاركة من خلال فيلمها الاول في مهرجان ” كان ” السينمائي المختص بمثل هذه النوعية من الافلام .