ملكة جمال تركيا 2018 مهددة بسحب اللقب بسبب عمليات التجميل

يبدو أن الشابة التركية شيفال شاهين الحاصلة على لقب ملكة جمال تركيا لعام 2018، لن تستطيع الاحتفال بهذا اللقب طويلا بعد الانتصار على 20 فتاة.

ويبدو أن هناك بعض الحاقدين والغاضبين منها الذين بحثوا في صورها القديمة ووجدوا أنها أجرت عمليات تجميل غيرت شكلها، وهو ما يخالف قوانين مسابقة ملكة الجمال.

وحتى الآن لم يصدر قرار من اللجنة المنظمة للمسابقة ولكن في حال تم سحب اللقب منها سيمنح للوصيفة الاولى تارا مادلين دي فريس.

ولا تعتبر هذه المرة الاولى التي يتم فيها تجرديها من اللقب، فقد تم العام الماضي تجريد الفائزة بملكة جمال تركيا 2017 من لقبها بعد تدوال تغريدة قديمة لها تشبه دورتها الشهرية بدم الشهداء.