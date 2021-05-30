تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشينيستا السعودية ملكة كابلي، أثناء تلقيها هدية باهظة الثمن وهي عبارة عن سيارة فيراري حمراء حديثة خلال فترة إقامتها في دبي.

وأكدت كابلي أن السيارة هدية من شخص ما، دون أن تكشف أي تفاصيل عن هوية المرسل أو المناسبة التي استدعت هذه الهدية.

وشاركت كابلي مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، وهي تحمل باقة ورد، وتفتح باب السيارة، في حين تقول صديقتها، التي كانت تصورها: “شو هاد الجمال، هي دي الهدايا ولا بلاش“، لتقوم بعدها بنشر المزيد من المقاطع وهي تسوق السيارة، معبرة عن سعادتها البالغة.

وتفاعل المتابعون مع الهدية التي تلقتها كابلي، متوقعين أن تكون من طليقها البلوغر الكويتي أحمد السالم، خاصة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له وهو برفقتها ما جعل الجمهور يتحدث عن احتمال عودتهما لبعضهما مجددا.