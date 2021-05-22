شاركت الفاشينيستا السعودية ملكة كابلي مجموعة صُور جديدة لها عبر حسابها في سناب شات أثارت بها الجدل بين متابعيها بسبب التغير الواضح في ملامح وجهها.

فقد سببت ملكة صدمة للجمهور بسبب التغير الملحوظ في شكل أنفها والذي تحول بحسب تعليق الجمهور إلى أنف “مايكل جاكسون”!…في حين اعتبر الأغلب أنها شوهة نفسها بالتجميل على الرغم من أنها لم تكن بحاجة له أبداً وان الأمر مُجرد هوس.

وكانت ملكة كابلي قد تصدرت الحديث منذ عدة أيام بعد تداول فيديو لها برفقة طليقها أحمد السالم داخل إحدى المراكز الصحية. أحمد السالم كان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه أثناء تلقيه لقاح كورونا، وما فاجأ المعجبين سماع صوت الملكة كابلي في الخلفية، كما انتشر مقطع فيديو له ولطليقته يسيران إلى جانب بعضهما البعض. الجمهور اتهم الثنائي بمحاولة إثارة الجدل وتصدر الحديث وأن طلاقهما مُجرد لعبة للوصول لغايتهما بالشهرة.

يذكر أن الثنائي أعلنا طلاقهما بعدما كشفت كابلي عن تعرضها للخيانة، من بعدها بدآ بفضح أسرار بعضهما البعض، إلا أنهما صدما الجمهور لاحقاً بعودتهما مجدداً بعد أن أحضرت كابلي لزوجها بوكيهات ورد ملأت الغرفة بها وأضافت أنها فهمت الموضوع بشكل خاطئ، لكن الصلح لم يستمر بينهما سوى لفترة بسيطة حتى أعلنا طلاقهما رسمياً وشارك أحمد وثيقة الطلاق عبر حسابه.