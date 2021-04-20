تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة على نطاق واسع صورة وفيديو يظهر خبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي مع المدون الكويتي وطليقها أحمد السالم سويا في مركز تلقى لقاح كورونا.

وأثارت الصور المتداولة تساؤلات الجمهور حول عودة الثنائي لبعضهما بعد الانفصال وزواجهما مرة أخرى.

غير ان احمد السالم خرج في مقطع فيديو ليوضح حقيقة ظهوره مع طليقته قائلا “مو غريبة بس عادية انا رايح اتلقح اليوم وكانت أم قمر موجودة”.

واستغرب احمد السالم الضجة التي اثيرت بسبب هذا المقطع وقال “لازم تحط شغلة في بالك يا جماعة في ايام لحتصدف فيها تشوف طليقتك وبيوم من الايام ستحتاج شيء ستكلمني وسأروح أسويلها ياه هي مو عدو”.

وكان الثنائي الشهير قد أثار الجدل بعدما اتهمها الناقد ياسر الفيصل بافتعال ونشر أخبار كاذبة عن انفصالهما بين حين وآخر، ليرد “السالم” بنشر وثيقة الطلاق .

يذكر أن أحمد السالم وملكة كابلي قد أعلنا زواجهما عام 2019، وبعد فترة اتهمته “كابلي” بخيانتها وهو الأمر الذي نفاه السالم.