نشرت الممثلة الشابة ” ملك أحمد زاهر ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة .

وظهرت ملك أحمد زاهر بإطلالة برزت بها نحافتها ورشاقتها وتألقت بفستان من تصميم مصمم الأزياء العالمي ” هاني البحيري ” .

وأشارت ملك في تعليقها على الصور إلى أنها وجدت نفسها تشبه الدمية باربي موجهة الشكر لكل من ساهم في هذه الإطلالة ووصفتهم بفريق الأحلام .

فكتبت ملك أحمد زاهر قائلة : ” شعرت اليوم أنني كالدمية باربي .. كل الشكر لفريق أحلامي ” .