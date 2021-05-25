فوجئ الإعلامي المصري عمرو أديب أثناء تقديمه حلقة الليلة من برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر بدخول ضيفي الحلقة، بطلي مسلسل “ملوك الجدعنة الممثلين” عمرو سعد ومصطفى شعبان بطريقة كوميدية جدا، وحياهما باسميهما في المسلسل “سفينة” و”سرية”.

وكشف مصطفى شعبان خلال اللقاء كواليس العمل قائلا: “الفكرة أصلا قالهالي الأستاذ صادق الصباح في التليفون، قالّي عايزين نعمل حاجة عن الصحاب، قلتله يعني إيه؟ زي سلام يا صاحبي؟ قالّي مش الفيلم بس المضمون بتاع الفيلم، وفكرة الصحوبية الحقيقية، قلت ممتاز، قالّي وعمرو سعد، قلتله ممتاز هو موافق؟ قالّي هو موافق جدا، قلتله مبروك.”

وردا على سؤال “عادل إمام وسعيد صالح؟” قال: “بغض النظر لأن أصلا القصة دي فيلم أجنبي، وهي رواية أصلا، وحالة مفتقدة في الدراما والسينما بقالها فترة، إن أنت تتكلم عن اتنين صحاب رجالة بيحبوا بعض حب رجولي فيه تعاون وإخلاص، وكان حلو إن ده يبقى شكل الحارة بتاعتنا، لإن هي دي الحارة المصرية الحقيقية.”

كما تحدث الفنان عمرو سعد عن كواليس العمل مع الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل “ملوك الجدعنة” قائلا

“دلال عبد العزيز أنا اشتغلت معاها قبل كده مرة، وهي فنانة ونجمة رائعة، طيبة ماشية على الأرض، وبني آدم رائع ماشي على الأرض. لكن في المسلسل ده كان في جهد بتقدمه غير عادي. لدرجة إن مرة كان في مشهد طويل وأحمد خالد موسى عايز يشيل منه جمل مرضيتش، من حلاوة الجمل عايزة تقولها وحستها.”

وأضاف: “كنت باحس بجد إنها أمي، مثلا لو عندي لحظة معاها، مكنتش باستحضر أي حالة أخرى غير إن الست دي أمي بالفعل.”

يذكر أن مسلسل “ملوك الجدعنة” عرض في رمضان الماضي، وهو سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، مريم أمين، وليد فواز وبسمة داود.