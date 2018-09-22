ممثلة افلام اباحية تكشف الخفايا: لا تعكس الواقع والعنف فيها يزعجني

كشفت الممثلة الاباحية ​بوبي إيدن​ عن كواليس عالم ​البورنو​، وشرحت كيفية انطلاقتها في هذا المجال، قائلة: “في ذلك الوقت تلقيت العديد من عروض التمثيل في أفلام بورنو، أحببت الفكرة فتابعت في هذا العمل، قررنا أنا وشريكي في ذلك الوقت أن ندخل المجال معاً ونمثل مع بعضنا فقط. أعجبني العمل كثيراً وبدأت تصلني عروض جديدة”.

واشارت الى انها خسرت أصدقاء كثر، لأنهم كانوا يظنون انها مهووسة بالجنس، وهمّها خطف أزواجهنّ، معربة عن حزنها الشديد لهذا الأمر.

وتابعت ان “البورنو” هو “فانتازيا” ولا يعكس الممارسة الحقيقية في الحياة اليومية.