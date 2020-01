ممثلة امريكية تثير الجدل بعد اعتذارها من ايران!

تلقت الممثلة الأميركية، روز مكغوان، سيلا من الانتقادات عقب تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اعتذرت فيها لإيران عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، على يد قوات بلادها.

وقالت مكغوان في تغريدتها لإيران إن “الولايات المتحدة الأميركية لم تحترم دولتكم، ولا علمكم، ولا شعبكم. 52 بالمئة منا يعتذرون بخجل. نريد السلام مع أمتكم. تتم السيطرة علينا من قبل نظام مجرم. لا نعرف كيف الفرار. رجاء لا تقتلونا”.

Dear #Iran, The USA has disrespected your country, your flag, your people. 52% of us humbly apologize. We want peace with your nation. We are being held hostage by a terrorist regime. We do not know how to escape. Please do not kill us. #Soleimani pic.twitter.com/YE54CqGCdr

— rose mcgowan (@rosemcgowan) January 3, 2020