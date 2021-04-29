يعرض حالياً عبر الشاشات التركية عمل درامي جديد وهو مسلسل البراءة والذي يحقق نسبة مشاهدة جيدة من خلال حلقاته التي وصلت لـ 10.

العمل التركي تم تداول مشهد منه وُصف بالعنيف وتسبب بنقل أحد ممثلي العمل إلى المستشفى بعد أن خُلع فكه.

المشهد أظهر الممثلة هوليا أوشار التي تؤدي دور “هالة” وهي توجه صفعه للممثل التركي أرطغرل بوست أوغلو على وجهه، وكانت نتيجة الصفعة نقل الممثل إلى المستشفى بعد أن حدث خلع في منطقة الفك أجبره على الالتزام بالبقاء في المنزل من أجل الراحة بعد الإصابة.

بالحديث عن العمل فتدور قصته حول فتاة تدعى بهار تتغير حياتها عندما تقع ابنتها البالغة من العمر 19 عامًا في حب الرجل الخطأ. الحب الأول لإبنتها إيلا ليس طالباً جامعياً في عمرها، بل هو رئيس والدها البالغ من العمر 35 عامًا وهو على وشك الزواج من فتاة أخرى.

مسلسل البراءة مقتبس من قصة حقيقية وهي الجريمة التي هزت تركيا عام 2009 عندما أقدم شاب يدعى جيم غاريب أوغلو والذي هو ابن عائلة ثرية على قتل حبيبته مونور المراهقة التي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً وقطع رأسها بالمنشار ورماها في القمامة.