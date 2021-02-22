افادت وسائل اعلام تركية ان الممثلة التركية ​ملتم ميرال أوغلو​ قد انفصلت عن زوجها الأميركي الذي يبلغ من العمر 82 سنة، والمفاجأة انها عادت وارتبطت بصديقه الذي يبلغ من العمر 62 عام.

وكانت ملتم ميرال أوغلو مفقودة مؤخرا، ثم ظهرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: “لماذا انا صامتة ؟ لان والدي قد توفي للتو “، الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة بين المتابعين.

وكان زوج ملتم ميرال أوغلو الذي يكبرها بـ 48 عاماً قد طردها، وذلك بعد هروبها مؤخرا من منزل زوجها الأميركي، وعودتها إليه من جديد، من دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى ذلك.

















