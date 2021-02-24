فاجأت الفنانة السورية يارا قاسم متابعيها بأخر إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستقرام ” حيث نشرت صورة لها بإطلالة غريبة وضعت من خلالها شيئاً باللون الذهبي على شفاهها وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة بشكل واسع وانتقدوا هذه الإطلالة ولكن الكثيرين لم ينتبهوا للتعليق المرفق أنها من مسلسل “قارئة الفنجان” الذي انتهت من تصويره مؤخراً.



يشار إلى أن مسلسل ” قارئة الفنجان” مكون من 10 حلقات وهو ينتمي لفئة أعمال الرعب.

والمسلسل من قصة هاني سرحان وتأليف إياد صالح و إخراج محمد جمعة وإنتاج ” إيجل فيلمز” والعمل من بطولة أحمد فهمي وباسم مغنية وورد الخال روان مهدي، يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي، تاتيانا مرعب .



