بعد مرور فترة قصيرة على عيد ميلادها الـ 78، تداول المتابعون أبرز التصاريح النارية للممثلة السورية إغراء خلال مسيرتها الفنية.

وتُعتبر إغراء أول ممثلة عربية تعرت بشكل كامل بأفلامها التي تضمنت مشاهد الجنس والقبل الحميمة، وتلقت بسببها انتقادات كثيرة.

لكن إغراء دافعت عن أدوارها هذه، وقالت إنها خلعت ثيابها بمشاهدها إيماناً منها بمبادئها وليس من أجل المال، فهي على عكس العديد من الممثلات رفضت الاعتذار عن اي دور، ودافعت عن حريتها الجنسية بطريقة غير مسبوقة، وأحبت أن يكون جسمها جسر عبور للسينما السورية لتتقدم.







