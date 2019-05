ممثلة سورية تهين طليقها.. “قررت الاحتفاظ بكلب” وما قالته عن كرهها للإنجاب لا يصدق

View this post on Instagram

ها انا أطفئ شموع عيد ميلادي من جديد ♊️ لم تكن سنة سهلة ابدا ابدا بل من أصعب السنين وهي السنة الأولى في حياة السنجلة جنتلة 💯 ▪️قررت فيها الكثير من القرارات الجديدة ▪️حذفت أصدقاء من حياتي كنت أظنهم الأقرب و لكنهم خدعوني و مشيت من حياة أشخاص كنت أظنهم الأنظف و لكنهم صدموني ▪️انكسرت و اقتربت من السقوط ولكنني رممت جرحي و صنعت من كلام الناس سلّم صعدت عليه لأصل لأهدافي ▪️قررت أني لن أضحي من اجل احد ابدا ووضعت ابي وامي في مكانهم الحقيقي فوق رؤوس البشر جميعا بعد ان تاكدت ان كلامهم هو الاصدق بعد تجارب مريرة كانوا قد حذروني من خوضها ولكنني تعلمت ▪️لم اهدأ و أعقل كما كانت والدتي تقول لي انني كلما اقتربت من الثلاثين سوف أبدو عاقلة اكثر و لكنه لم يحصل بل مازلت انا هي تلك الفتاه الهايبر الجوزاء المجنونة وبيني وبين حائط الثلاثين عاما هو عام واحد فقط ▪️زدت اصرار و قوة وزدت عزيمة و رضيت بما كتبه لي ربي فما انا عليه الان كان حلمي البارحة ▪️اقتنعت اكثر من كل سنة انني اعشق الرجل كصديق ولا يعنيلي الرجل كعاشق او كزوج و اقتنعت اكثر ان الزواج هو المؤسسة الأفشل في حياتنا التي ينتج عنها كتاكيت نصرف عليهم كل ما نملك يتحولون إلى فراخ منها مشوي و منها مسلوق ومنها شيش طاووق و تدور الحياة و نلف لفة أخرى لنسأل نفسنا من خُلق قبل من الكتكوت أم البيضة ومهما حصل من سبع البرومبة تبقى الزوجة الفرخة تستحمل لآخر العمر ( عشان العيال الي لما يكبروا كل واحد هايتجوز و يبقى تحت طوع مراته او جوزو ☺️) ▪️يزداد كرهي للبنات وتفاهاتهم يوما بعد يوم ▪️صديقي الرجل يساوي عندي مئة بنت لأنه يحفظ سري ولا يغير مني ولا ينصب لي الفخ للتخلص من نجاحي طالما نحن أصدقاء إلى ان يتحول إلى عاشق فهو اول من سيحطمني 😂 ليرضي رجوليته الشرقية التي لا تعنيلي ▪️قررت الاحتفاظ بكلب شيواوا فهو ما سيميز سنتي الجديدة و يضيف عليها طابع الوفاء والإخلاص الذي لم اشعر به يوما حتى الان 🤷🏽‍♀️ ▪️ما زال صريخ الأطفال الصغيرة ينرفزني وما زال اخر أحلامي رؤية كرشي منفوخ بداخله ولد صغير من أب أهم احلامه ان يوقفني عن العمل ليجعل مني ربة منزل ماهرة مرهقة من تربية الأطفال و الطبيخ و الجري وراء حلم أطفالها بعدما جعلها تنسى حلمها ليذهب هو ويضاجع فتيات الليل تحت مسمى انا رجل و انتي أنثى 😆 يا فرحتي وهنايا بجد ✔️استطعت اعادة لون شعري الطبيعي ✔️ما زلت اكره تركيب وصلات الشعر ✔️استطعت الاستغناء عن تركيب الرموش تماما ✔️استغنيت كليا عن العدسات اللاصقة ✔️ استطعت التخلص من الفيلر الذي حقنته من ست سنوات في شفتي العليا واستعدت شكل شفتي الطبيعي ❤