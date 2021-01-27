روت ​الممثلة السورية​ الشهيرة نادين سلامة تفاصيل تعرض حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي للسرقة، وتمكن الفاعل من الدخول إلى هاتفها الخاص وسرقة كل الصور والرسائل الخاصة بها.

وأكدت الممثلة أن السارق حاول إبتزازها عن طريق المال، فطلب في البداية مبلغاً مالياً صغيراً، ليعود ويطلب مبلغاً كبيراً، إلا أنها رفضت التجاوب معه.

وقالت عبر فيديو انتشر لها عبر المواقع إن بعض الأشخاص مهووسون، مشيرة إلى أن أحدهم قام باختراق هاتفها مهدداً إياها بنشر خصوصياتها.

وذكرت أنه تمكن من “تهكير” حسابيها على “واتساب” و”إنستغرام”. وتابعت أنه بدأ بإرسال الرسائل بواسطة رقمها الخاص، مع قيامه بتركيب بعض الصور.

وأشارت إلى أنها قدمت شكوى لدى مكتب جرائم المعلوماتية ووكلت محامين في سوريا، الذين تمكنوا من معرفة مكان السارق في أي بلد، وهي ستكمل في الإجراءات من أجل توقيفه ومحاسبته.