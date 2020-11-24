إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثلة السورية مروة الأطرش، وتبين من خلال البحث أنها إبنة المخرج والكاتب والممثل ممدوح الأطرش، وهو أحد أولاد عم الموسيقار الراحل فريد الأطرش، وشقيقته الفنانة الراحلة أسمهان.
بدأت مروة مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في الفيلم السينمائي “وجه الطحين الأسود”، وهي في العاشرة من عمرها، كما ظهرت لاحقاً في فيلم “الهوية”، وفي مسلسلات عديدة منها “أهل الراية” و”ليل ورجال”، في سن الـ16 عاماً.
كما شاركت في العديد من المسلسلات ومنها “دمشق مع حبي” و”عطر الشام” و”دفعة بيروت”، وببساطة 2″ إلى جانب كبار باسم ياخور، فادي صبيح، جيني إسبر، ديما بياعة، أحمد الأحمد، رنا شميس، عبد المنعم عمايري، من تأليف مازن طه، وإخراج تامر إسحاق.
إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثلة السورية مروة الأطرش، وتبين من خلال البحث أنها إبنة المخرج والكاتب والممثل ممدوح الأطرش، وهو أحد أولاد عم الموسيقار الراحل فريد الأطرش، وشقيقته الفنانة الراحلة أسمهان.