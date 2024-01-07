حلت الفنانة الشابة نور إيهاب ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” المذاع عبر قناة ON، بالتزامن مع انطلاق عروض أحدث أعمالها فيلم “الحريفة” في دور العرض السينمائي.

وكشفت نور إيهاب خلال حوار منى الشاذلي مع أبطال الفيلم عن صلة قرابتها بالنجمة شيرين رضا قائلة: “جدي صلاح رضا أخو محمود رضا، وشيرين رضا بنت عم ماما”.

نور إيهاب تكشف صلة قرابتها لشيرين رضا ومطرب شهير

وأضافت أن المطرب الراحل عبد الغني السيد هو جد والدتها، وقامت بأداء أغنيته الشهيرة “ولا يا ولا” مع أبطال الفيلم.

المطرب الراحل عبد الغني السيد

وردا على سؤال هل تحب الموسيقى، قالت نور إيهاب: “أنا بحب المزيكا وطالبة في الكونسرفتوار من 14 سنة، وفي البداية عزفت بيانو وحاليا درامز وآلات إيقاع مع الفنانة نسمة عبد العزيز”.

من هي نور إيهاب؟

نور إيهاب هي ممثلة مصرية شابة لمع اسمها في الدراما المصرية من خلال تقديم ادوار مميزة في العديد من المسلسلات.

الفنانة الشابة نور إيهاب

هي من مواليد القاهرة 6 فبراير 2003، هي حفيدة الفنان الراحل محمود رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.

بدأت التمثيل في مسلسل يوميات زوجة مفروسة بعمر الـ14 سنة، استطاعت ان تخطف الأنظار بأداءها المميز وجمالها مما رشحها للظهور في أدوار في مسلسلات مصرية شهدت نجاح كبير جعل لها اسما في عالم التمثيل رغم صغر سنها.

ظهورها الحقيقي كان في مسلسل ابو البنات مع النجم مصطفى شعبان، حيث حققت شهرة واسعة بسبب دورها الذي كان مختلفا عن شخصيتها بالواقع.

وآخر أعمال نور إيهاب هو “فيلم الحريفة” الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية بمصر والدول العربية

فيلم “الحريفة”

يذكر أن العرض الخاص لـ “فيلم الحريفة” أقيم مساء الأربعاء 3 يناير الجاري، بحضور أبطال الفيلم نور النبوي، كزبرة، أحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، والمؤلف إياد صالح.

كما حضر العرض النجم خالد النبوي، ونجم كرة القدم عبدالستار صبري، الفنانة مايان السيد، الفنانة لمى كتكت، الفنانة لبنى ونس، وآخرون.

تدور قصة فيلم “الحريفة” حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

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