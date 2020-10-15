نعت الفنانة الشابة منة بدر تيسير، الفنان محمود ياسين، زوج خالتها الفنانة شهيرة، معربة عن حزنها الشديد لرحيله وتعلقها الشديد به، لأنه كان بمثابة أب لها.وكشفت عن العلاقة القوية التي تجمعها به وكيف أنها تربت معه وعاشت برفقته لأكثر من 30 عاماً.

ونشرت منة عبر حسابها على “إنستجرام”، صورة جمعتها بياسين، وعلقت كاتبة: “أنا مش مستوعبة ولا عايزه استوعب.. طول عمرك حسك حولينا طول عمري. أبويا الثاني (بابي حموده) اللي بشوف منه كل حنان وعطاء وحنيه وعلمتنا كلنا حاجات كتير.. بقالي ٣٠ سنة في حضنك مشوفتش منك غير دلع وبس والله وبس.. عمرك ما زعلتنا ولا عمري حتي سمعت صوت زعيق ليك”.

تابعت: “ضهرنا اتكسر ومبقناش لينا حد.. أنت حب وحنان وطيبة وفخر لينا.. اللي مات مش بس فنان كبير والعظيم وكمان إنسان عظيم كان الملاك البلسم اللي كان عندي بكل الرجال انت الأب و خال و العم والاجد كل حاجه.. صوت مصر مات”.

وكان الفنان “عمرو محمود ياسين” قد أعلن في وقت باكرٍ من صباح أمس الأربعاء، عن الوفاة ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي صورة لوالده وعلق عليها كاتبا: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”.

وبالتعريف عن منة تيسير هي ممثلة مصرية، من مواليد عام 1987 بالقاهرة، بدأت مسيرتها الفنية وهي في السادسة من عمرها من خلال المشاركة بفيلم (الحب بين قوسين) عام 1993، ثم مسلسل (السيرة الهلالية) عام 1997، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها (الغابة، سلسال الدم، نور مريم، أهو ده اللي صار، نصيبي وقسمتك 3).