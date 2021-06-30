كشفت الممثلة التركية الشابة ” حفصة نور سانجاك ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن تعرضها للتحرش في طفولتها .

وأشارت حفصة نور سانجاك في منشورها إلى أنها قررت الحديث عن ما عانت منه ومشاركة جمهورها بذلك بعد انتشار حوادث التحرش ومطالبات بتعديل القوانين .

وعن ما مرت به الممثلة التركية قالت أنها تعرضت للتحرش في طفولتها من جانب جدها واصفة إياه بأنه رجل ميولة غير مستقيمة .. مضيفة أنها تعرضت أيضا لمضايقات من أبناء عمها والجيران وزملائها في العمل .

وحرصت حفصة على توجيه رسالة إلى الفتيات تدعوهم من خلالها إلى ضرورة أن تتحدث كل فتاة عن ما تتعرض له في مثل هذه الحوادث وعدم الخجل حتى تتم معاقبة مرتكبيها .. كما أكدت على أنها ستقف إلى جوار الفتيات ممن يتعرضن لأي تحرش .

يذكر أن حفصة نور سانجاك تبلغ من العمر 21 عاما وشاركت في عدد من المسلسلات التركية من أشهرها مسلسل ” الصيف الأخير ” .