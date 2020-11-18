نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ مقطع فيديو لها مع الممثلة ​أبرار الكويتية​، على صفحتها الخاصة.

واشارت أبرار الى ان الشباب لا يخجلون من الغزل بها، ويرسلون صورهم لها اضافة الى الفتيات ابضا، معبرة عن استيائها من ذلك قائلة: “الشباب مايستحون يغازلوني و يبعثون لي صورهم بالدايركت حتى البنات قطيعه”.

وكانت وضعت والدة الممثلة أبرار الكويتية إبنتها بموقف محرج، أثناء لقاء بالبث المباشر لها مع متابعيها، عبر صفحتها الخاصة

وظهرت أبرار في الفيديو إلى جانب والدتها، وهما تتحادثان بشأن المسلسلات، وفاجأت الوالدة إبنتها بالقول إنها لا تجيد التمثيل، قبل أن يدور جدال بينهما.





