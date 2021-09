تعرضت الممثلة الأمريكية “نيكول ريتشي” لموقف محرج وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ40.

وأثناء قيام ريتشي بإطفاء شمع كعكة عيد الميلاد، اشتعلت النيران في شعرها، إلا أن أصدقاءها تدخلوا لمساعدتها في إطفاء النيران.

وقد قامت نيكول ريتشي بنشر مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، خلال احتفالها بعيد ميلادها وعلقت مازحة: “إنها الأربعين”.

يذكر أن نيكول ريتشي صعدت سلم الشهرة عام 2003، عندما شاركت في البرنامج الواقعي The Simple Life مع باريس هيلتون. كما أنها شاركت في مسلسلات أخرى مثل Candidly Nicole و Great News. وكانت إحدى الحكام في برامج Fashion Star و Making the Cut. واشتهرت أيضاً بحبها للموضة والأزياء، حيث أنها بدأت علامتها الخاصة House of Harlow قبل سنوات عديدة.