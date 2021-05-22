كشفت الممثلة العالمية ​درو باريمور​ خلال برنامجها The Drew Barrymore Show، عن موقف حصل بينها وبين مراهق، قائلة: “كنت أتحدث مع صديقتي المقربة الممثلة كاميرون دياز، وأنا دوما آخذ آراءها في الكثير من الأمور، وكنت أرسل لها فيديو لي أثناء ارتداء ملابسي، ولكني فوجئت أني أرسلته لشاب يُدعى ماثيو وفي سن الـ16!”.

وتابعت: “ماثيو وعدني بألا يفضح أمري أو يرسله إلى أي موقع ومجلة، وأوفى بوعده، الفيديو كان عاديا وغير مثير”.

وختمت حديثها بالقول: “نشكر الله على كون ماثيو من هذا النوع، رجل نبيل”.



