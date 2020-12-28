نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ مقطع فيديو للممثلة السعودية ​حلا نورة​ على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت حلا بفيديو مؤثر برفقة جدتها، اذ قبّلت قدمها تعبيرا عن حبها الكبير لها.

وعلّقت مي على الفيديو بالقول: “حلا نورة و قدمي جدتها ورساله واضحه للعقوق”.

وكانت حذفت حلا نورة كل صورها مؤخرا عن صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تاركةً فيديو واحد ظهرت فيه وهي تصفف شعرها بيدها، وعلقت عليه قائلة:”شنو أول شيء تسوونه أول ما تقعدون من النوم.. أنا أفتح عيوني وأشكر ربي إني حلا”.





