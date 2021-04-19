تعرضت الممثلة التونسية ​يسرا المسعودي​ لهجوم كبير من قِبل المتابعين، بسبب دورها في المسلسل المصري “​القاهرة كابول​”، الذي يعرض حالياً بالموسم الدرامي الرمضاني.

واتهمت يسرا بالإساءة الى المرأة التونسية وتشجيعها على جهاد النكاح، على حد قول بعض المتابعين، من خلال أحداث المسلسل وشخصيتها هي بالذات، وقالوا إنها لا تُمثّل المرأة التونسية.

وبعد هذا الهجوم عليها، ردّت يسرا من خلال بيان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه العديد من التفاصيل، فماذا قالت؟ ومن هم الذين وصفتهم بـ”الجهلة”؟





