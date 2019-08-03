ممثلة لبنانية تدعو إلى حرق الفلسطينيين ب ” أفران هتلر”

نشرت الفنانة اللبنانية ” سهى قيقانو ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة تدين فيها تظاهرات الفلسطينيين في منطقة صيدا جنوب لبنان احتجاجا على على قرارات وزارة العمل اللبنانية ضمن خطة ” مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية ” .
ودعت سهى في تغريدتها إلى أن هذه التظاهرات تحتاج إلى قمع استخباراتي أو حكومة عسكرية وإلى حرق الفلسطينيين في أفران تشبه تلك التي استخدمها هتلر لحرق اليهود .
مما أثار انتقادات شديدة ضدها واتهمها العديد من النشطاء والسياسيين بالعنصرية وطالبوها بالاعتذار في حين دعا آخرون لتقديمها للمحاكمة .
واعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن تغريدة قيقانو عنصرية فيما اعتبرها آخرون واقعية وعفوية وتعبر عن وجهة نظرها .
وخرج الفنان ومقدم البرامج ” هشام حداد ” على تغريدة الممثلة سهى قيقانو متوجها بالكلام إلى وزير الخارجية جبران باسيل وقال : ” معاليك قالت إن أردنا شيئا منها يجب علينا التحدث مع حزبها .. أنت رئيس الحزب والمدام تطالب بدحرجة الرؤوس والحرق بأفران هتلر ” .
وأضاف : ” إن لم تكن هي تمثل حزبها .. تفضل وقم بإحالتها على المحكمة الحزبية كغيرها .. أو تكون موافقا ضمنيا على كلامها وشكرا ” .
@Gebran_Bassil معاليك قال اذا بدنا شي منا لازم نحكي حزبا… انت رئيس حزبا و المدام عم تهدد بدحرجة الرؤوس و الحرق بافران هتلر… اذا ما بتمثل حزبا تفضل حيلا عالمحكمة الحزبية متل غيرا او بتكون موافق ضمنيا… وشكرا https://t.co/xNLKSDDEEd
— Hicham haddad (@HichamHaddad57) July 31, 2019