احتفل الكوميديان المصري محمد ثروت، بعيد ميلا زوجته حيث نشر صورة تجمعهما وأرفقها برسالة رومانسية لفتت أنظار المتابعين.

ونشر “ثروت” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة حديثة له جمعته بزوجته في إحدى الفعاليات الفنّية.

صورة محمد ثروت وزوجته

والتُقتطت تلك الصورة للفنان محمد ثروت وزوجته، قبل عدة أيام في مهرجان القاهرة للدراما، بمدينة العلمين الجديدة. وظهرا الثنائي، على الريد كاربت بتناسق ألوان بين بدلة ثروت وفستان زوجته.

زوجة محمد ثروت :

تزوج ثروت من زميلته في الجامعة الممثلة المعروفة منى جمال، وتزوجا بعد فترة خطوبة استمرت لمدة 9 سنوات بسبب ظروفه المادية الصعبة التي كانت تمنعه من الزواج، وله منها ابن اسمه سليم، وابنة اسمها ذهب، وأصبحت زوجته الآن مديرة أعماله.

وكان الفنان محمد ثروت قد تحدث عن قصة الحب التي حمعته بزوجته الممثلة “منى جمال” منذ 16 عاما وزواجهما منذ 6 سنوات فقط، كاشفا أن بداية علاقتهما كانت في مسرح الجامعة، حيث قضى 7 سنوات قبل أن يتخرج من كلية التجارة، بسبب حبه الشديد للمسرح.

تابع محمد ثروت أن معرفته الحقيقية بزوجته بدأت في أحد عروض المسرح حين لم تحصل على دور وتم تكليفها بإستقبال كبار الضيوف من دكاترة الجامعة، وجلست هي إلى جواره لمشاهدة العرض، وهناك توطدت علاقتهما وبدأت تتخذ منحى آخر.

أشار «ثروت» إلى أنه يترك لزوجته مهمة إدارة أعماله، وهذا لأنه يثق في رأيها فيما يتعلق بأعماله الفنّية، لأنها تعرفه جيدًا ولن تنصحه بشيء يضره، كما أنها أول من ينصحه عندما يخطيء، مؤكدًا أنه لا يخشى إطلاعها على تفاصيل تعاقداته أو أجره الذي تتولى الإتفاق عليه مع شركات الإنتاج.

أكد ثروت أن علاقته بزوجته تعتمد على النقاش واتخاذ الرأي الأسلم في النهاية، فهو القائد وصاحب القرار فيما هي صاحبة رأي الشوري، وكلاهما في نفس المركب، مشيرًا إلى أنه عندما يختلف معها يبدأ كل منهما في السخرية من الآخر وإلقاء الإفيهات التي تسخر من تصرف شريكه، مؤكدًا أنه يحتاج بعدها للبقاء في غرفة منفصلة والتفكير في مدى إنفعاله وعصبيته، قبل أن يبدأ أحدهما في مصالحة الآخر.

وكان الفنان قد أكد أن زوجته من عرضت عليه فكرة الزواج فهو لم يمتلك الشجاعة لعرض الزواج عليها بسبب عدم امتلاكه مالًا أو عملًا لكنها وقفت بجانبه وساعدته كثيرًا، حيث أكد أن فضلها عليه كبير ولا ينسى وقوفها بجانبه واستمرت الخطوبة لمدة ثلاثة سنوات وحدث الوفاف ولديه منها طفلين هما: (دهب وسليم).

أحدث أعمال محمد ثروت

وشارك الفنان محمد ثروت مؤخرًا في فيلم 13 يوم وشاركه في بطولته عدد كبير من النجوم وحقق الفيلم إيرادات جيدة في فترة عرضه.

فيلم يوم 13

يشار إلى أن يوم 13، نافس بموسم عيد الفطر 2023، في دور العرض السينمائي، وتصدر إيرادات شباك التذاكر، وتفوق على فيلم هارلي لـ محمد رمضان، وفيلم بعد الشر، فيلم ابن الحاج أحمد، فيلم ساعة إجابة، فيلم رمسيس باريس، فيلم مغامرات كوكو، وغيرهم.

قصة فيلم يوم 13

ودارت أحداث فيلم يوم 13، في إطار من الرعب، حول عز الدين، الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات طويلة، باحثا عن أهله، ومع إقامته في قصر عائلته، يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13، من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، وموسيقى تصويرية هشام خرما، كما شارك العديد من الفنانين في الفيلم مع أحمد داود، منهم: دينا الشربيني، محمد ثروت، نهى عابدين، مجدي كامل، إيناس كامل، جيهان خليل، محمد الكيلاني، نهال عنبر، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

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