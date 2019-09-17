ممثلة مصرية تتعرّض لحادث سير مروّع.. وهذه حالتها الصحية

تعرّضت الممثلة والإعلامية ​دينا عبد الله​ لحادث سير مروع، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في أثناء استقلالها سيارتها بصحبة والدتها، وقد أصيبت عبد الله في اليد والرقبة، وتم إسعافها على الفور، فيما نقلت والدتها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، بعد تعرضها لإصابات بالغة.

وتماثلت عبد الله للشفاء، بعد الحادث الذي تعرّضت له، بعد أن تلقت الإسعافات الأولية.

وكانت آخر أعمال عبد الله برنامجها “حبيب الملايين”، من إعداد الكاتب الصحفي محمد الهاوي، والذي عرض على قناة “المحور” في شهر رمضان الماضي.